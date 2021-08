Allo Stadio Ricci il Sassuolo batte in amichevole il Vicenza per 3-1, in una gara giocata davanti a 400 spettatori. Primo tempo ricco di emozioni: al 7' neroverdi in vantaggio con Haraslin che di testa in tuffo batte Pizzignacco. Al 24′ il Vicenza pareggia su calcio di rigore concesso per un contatto fra Toljan e Proia, dagli undici metri Diaw non sbaglia. Undici minuti dopo il Sassuolo sfiora il nuovo vantaggio su calcio di punizione con Haraslin, ma Pizzignacco manda la palla sul palo. Al 39′ gran parata del portiere vicentino su Traore, sulla respinta Djuricic viene atterrato in area da Calderoni: l’arbitro assegna il penalty, dal dischetto calcia Caputo, Pizzig Source