“Con la crisi provocata dalla pandemia risultano ancora più ingombranti le spese scolastiche che studenti, studentesse e famiglie devono sostenere. Il diritto allo studio rimane certamente dimenticato nel momento in cui non si verifica alcuna agevolazione verso l’alto costo dei libri di testo e le spese per il materiale scolastico”.

Con queste motivazioni l’Unione degli Studenti ha organizzato anche quest’anno il mercatino dell’usato, spazio in cui sarà possibile vendere e acquistare libri di testo.

“Come tutti gli anni ci trovate in Piazzetta Palombo dal lunedì al venerdì, alle ore 9:30-12:30 e alle ore 15-19“, aggiungono ancora i promotori di un’iniziativa importante perchè continua a costituire una boccata d’ossigeno, una sorta di ‘salvagente’ per le famiglie in difficoltà economica e che sempre di più non riescono a sostenere le spese per acquistare i libri di testo. Costi che quest’anno, a causa della crisi provocata dal virus che ha comportato licenziamenti e chiusure di tante attività economiche, diventano in alcuni casi insostenibili.

Ecco il cronoprogramma del mercatino: dal 16 agosto al 3 settembre saranno ritirati i libri usati (delle scuole superiori di Campobasso), dal 6 settembre al 1 ottobre si svolgerà la vendita, mentre dal 4 ottobre al 16 ottobre saranno riconsegnati ai legittimi proprietari i testi invenduti.