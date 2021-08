Per la prima serata in tv, martedì 10 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposto il film “Ricatto d’amore”.

Andrew è un giovane impiegato newyorkese di una grande azienda, Margaret, vera donna in carriera, è il suo temuto capo. Ma lei è canadese, e questo rappresenta un problema per i suoi dirigenti: un problema che lei risolve con facilità, ricattando Andrew. O accetta di sposarla, facendole così ottenere la cittadinanza, o verrà licenziato. Lui fa buon viso al pessimo gioco e i due iniziano a prepararsi all’evento, odiandosi cordialmente e reggendo la finzione pubblica.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Istinto paterno” e “Il nemico interiore”. Nel primo, a casa si un sedicente diplomatico straniero, Leo, d’accordo col suo complice, Dennis, ruba una preziosa collezione di gioielli. Durante l’inseguimento che segue alla rapina Dennis viene ferito a morte. Nel secondo, Vicky continua a non stare bene e torna in clinica per scoprire quale patologia la affligga. Durante il suo ricovero succedono fatti inquietanti e scopre che una delle infermiere, per conquistare la benevolenza dei medici, inietta del potassio ai pazienti, per poi cercare di salvarli…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Aida”, di Giuseppe Verdi La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella Una produzione Raitre, Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona da un’idea di Gianmarco Mazzi scritta con Fabio Buttarelli Orchestra, Coro, Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona Direttore Diego Matheuz. Regia teatrale Fondazione Arena di Verona. Regia televisiva Fabrizio Guttuso Alaimo.

Su Canale5 alle 21.20 verrà trasmessa la fiction “Olivia – Forte come la verità”.

Su Italia1 alle 21.15 ci sarà “Cornetto Battiti live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Ferite mortali”; su Rai4 alle 21.20 “Prometheus”; su Rai5 alle 21.15 “Il profeta”; su La5 alle 21.05 “Uno sconosciuto in casa – Stranger with my kids”; su Iris alle 20.55 “La valle della vendetta”; e su Italia2 alle 21.10 “4 pazzi in libertà”.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “The Royals revealed – I segreti della Corona”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”

