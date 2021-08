Oggi sono quattro le città italiane da ‘bollino rosso’ per l’emergenza caldo, domani diventeranno 8 e giovedì addirittura 10. Lo certifica il Ministero della Salute che inserisce Bari – così come Campobasso, Rieti e Roma – tra le città a massimo livello di rischio per la salute in tutti e tre i giorni.

Il rischio, ovviamente, è esteso anche alla provincia. E a Molfetta il sindaco Tommaso Minervini lancia un appello. “Data l’eccezionale ondata di caldo di questi giorni – scrive sul sito del comune – si consiglia agli anziani di non uscire di casa, specialmente tra le 11 e le 18. Un discorso che vale anche per i bambini sotto i 3 anni, che vanno protetti”.

“È bene bere spesso e rinfrescarsi – spiega il primo cittadino –. Nei luoghi all’aperto rimanere nelle zone d’ombra. Si consiglia, quindi, di evitare uscite e stazionamenti inutili. Le condizioni dovrebbero migliorare da giovedì prossimo – conclude Minervini -. Tenetevi aggiornati col meteo”.

L’articolo Allerta caldo, Bari da ‘bollino rosso’ anche giovedì. Sindaco di Molfetta agli anziani: “Dalle 11 alle 18 state a casa” proviene da Telebari.