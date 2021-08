Ci sono i volontari del RadioClub Belluno N.O.R.E. per la gestione di tutte le comunicazioni radio utili al fine organizzativo, preventivo e per eventuali soccorsi che operano dietro le quinte di alcune manifestazioni sportive.

Grazie alla collaborazione nata con la Tre Cime Promotor, la società che organizza l’Alpe del Nevegal, la gara automobilistica internazionale di velocità in salita conclusa lo scorso fine settimana, nelle linee di partenza e di arrivo erano presenti i volontari del RadioClub Belluno N.O.R.E.

«E’ un evento che seguiamo e gestiamo come RadioClub Belluno da anni, grazie alla collaborazione nata con la Tre Cime Promotor» commenta Nicola Pison, responsabile delle radio assistenze. «Il nostro è un servizio radio finalizzato al garantire la sicurezza delle persone. Ma non solo! E’ fondamentale anche per consentire la comunicazione di dati sull’andamento della competizione. Fornendo la copertura radio e gli apparati per i commissari di percorso e ufficiali di gara, abbiamo dato agli organizzatori la possibilità di collegare punti distanti, gestendoli direttamente dalla nostra base operativa che abbiamo allestito secondo le esigenze della manifestazione.»

Anche alla 14ma edizione della Lavaredo Ultra Trail di domenica 27 giugno, l’evento che rappresenta uno dei riferimenti internazionali del mondo trail running, con oltre 3500 atleti provenienti da 50 nazioni, dietro le quinte c’erano i soci di RadioClub Belluno, pronti a garantire all’organizzazione tutta l’assistenza radio che necessita un evento cosi importante.

«Essere presenti a Cortina è sempre molto importante per noi – termina Pison – perché la competizione è si una delle migliori e più importanti al mondo, ma rappresenta per noi del RadioClub un importante esame tecnologico per testare le nostre capacità e dotazioni. Infatti la gara transita in aree non servite radiofonicamente e soprattutto difficili da collegare. Con la nostra attrezzatura riusciamo a garantire un’assistenza radio in canyon selvaggi e primitivi, come la Val Travenanzes, fino alla conca ampezzana, dove nel mezzo troviamo imponenti massicci montuosi come le Dolomiti. Il che significa installare ponti radio mobili in cima alle vette e soprattutto poter contare sui nostri soci, sempre pronti a dedicare il proprio tempo libero e la propria professionalità a servizio delle attività del RadioClub Belluno.»

Altre radio assistenze alle quali il RadioClub Belluno ha partecipato come supporto esterno, con la collaborazione dei propri soci, sono il Rally della Marca e la Cansiglio Run.

Con l’Alpe del Nevegal dei giorni scorsi e la Lavaredo Ultra Trail di fine giugno, per il RadioClub Belluno N.O.R.E. sono state completate le radio assistenze più impegnative, pertanto l’associazione continuerà il proprio monitoraggio delle reti radio. Ma non solo, perché nei prossimi mesi verranno anche installate e testate le nuove attrezzature in dotazione al club, col fine primario di essere sempre più efficienti e pronti in qualsiasi evenienza, sia nel campo privato che in quello della Protezione Civile.

Il RadioClub Belluno N.O.R.E. è un’associazione di Protezione Civile con oltre quarant’anni di esperienza nel campo delle telecomunicazioni. Per chi fosse interessato a conoscerla è possibile consultare il sito internet www.radioclubbelluno.it oppure la pagina Facebook.com/RadioClubBelluno. Per avvicinarsi e scoprire dal vivo l’associazione è possibile partecipare alle riunioni che si svolgono tutti i primi e terzi venerdi di ogni mese presso la sede a Villa Montalban a Belluno.

