Il caldo, annunciato soprattutto per il centro e sud d’Italia, comincia a farsi sentire anche qui, a Bergamo e provincia. Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo ci illustra a quanto arriveranno le temperature nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Nei prossimi giorni l’Italia verrà interessato da una massa d’aria molto calda coadiuvata dall’espansione dell’anticiclone nord africano verso il Mediterraneo. Ne conseguiranno giornate di bel tempo e dominate dalla stabilità sia in pianura che in montagna, accompagnate tuttavia da temperature che andranno via via aumentando da martedì, sino a toccare diffusamente i 36-37 gradi dalla giornata di giovedi in pianura.

Martedì 10 agosto 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile dominata da cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio sin dal mattino, con il solo transito di innocue velature specie fra il pomeriggio e la serata.

Temperature: Temperature minime stazionarie, comprese fra 16 e 18 gradi lungo le basse pianure, fra 18 e 21 gradi sulle alte pianure e nei grandi centri urbani. Massime in lieve aumento generalmente comprese fra 32 e 34 gradi. Picchi maggiori sino a 35 e 36 gradi attesi invece fra Cremonese e Mantovano.

Mercoledì 11 agosto 2021

Tempo Previsto: Giornata di sole e di bel tempo su tutto il territorio sin dal mattino, con il solo disturbo di qualche innocuo ed esile addensamento lungo le Alpi specie confinali durante le ore centrali del pomeriggio, ma senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, comprese generalmente fra 19 e 23 gradi in pianura. Massime anch’esse in lieve aumento su valori diffusamente attorno ai 35 e 36 gradi al piano, con punte possibili sino a 37gradi nel Mantovano.

Giovedì 12 agosto 2021

Tempo Previsto: Altra giornata di sole e dominata dalla stabilità su tutto il territorio con cieli attesi generalmente sereni sia al mattino che al pomeriggio. Soltanto in serata si attende il transito di qualche esile ed innocua velatura da nord, in un contesto di cieli poco nuvolosi.

Temperature: Temperature minime stazionarie comprese fra 20 e 24 gradi. Massime in nuovo e lieve aumento su valori molto caldi, diffusamente comprese fra 35 e 37 gradi in pianura.