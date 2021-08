Il Cagliari ha ufficialmente presentato la seconda maglia per la prossima stagione: a way of life, a way to play – FOTO

Il Cagliari ha ufficialmente presentato la seconda maglia per la prossima stagione 2021/2022. Il comunicato della società rossoblù.

«Ecco la maglia Away per la stagione 2021-22: dopo il lancio della Third, celeste in omaggio all’Uruguay, il Cagliari Calcio presenta la sua nuova seconda divisa ufficiale da gioco. Come da tradizione è bianca, arricchita nella sua parte frontale – elemento di novità – da una fantasia a righe rosse orizzontali. Il colletto a girocollo è a coste e richiama i colori sociali, il rosso e il blu, così come il giromanica. Nelle spalle le tre caratteristiche “stripes” adidas sono blu. Vestibilità regolare, molto leggera, dotata di pannelli in mesh sulle maniche e sui lati che assicurano freschezza e ventilazione, la maglia è realizzata in morbido tessuto con tecnologia anti-umidità AEROREADY.

Per il lancio il Club ha scelto come testimonial il tiktoker Daniele Cabras e il make up artist Manuele Mameli: sardi, tifosi rossoblù, nel loro lavoro coniugano passione, talento e innovazione. Due giovani emergenti che rappresentano l’Isola anche fuori dai propri confini».

