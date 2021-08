Per presentarlo hanno spalancato nientemeno che le porte del Teatro Politeama, lo hanno messo al centro del palco e gli hanno appiccicato addosso l’etichetta del direttore d’orchestra. Si aspetta tanto il Catanzaro da Antonio Cinelli. E lo si capisce bene già dalle prime quarantotto ore dal suo sbarco in città con l’immediato allenamento di ieri al “Ceravolo” dopo le visite di rito, la firma e l’ufficializzazione di oggi. Da vera star, come detto: da stella proprio nel giorno di san Lorenzo.

Esperienza e genio le caratteristiche in curriculum che hanno convinto il club di via Gioacchino da Fiore a non desistere nell’inseguimento, a tener duro nella corsa e a prelevarlo a titolo definitivo dal Vicenza. Sette le stagioni con la casacca dei veneti – la maggior parte in B – e pure una promozione nella massima serie guadagnata con la maglia del Cagliari per lui. Nel suo passato anche Cremonese, Novara, Cesena e Sassuolo; ora una sfida intrigante ed affatto semplice: illuminare a Catanzaro e non far rimpiangere capitan Corapi. Con ogni probabilità il play romano sarà aggregato alla truppa che sabato affronterà l’Hellas Verona in Coppa Italia al “Bentegodi” – arbitrerà Pairetto – pur, verosimilmente, non partendo tra i titolari. A questa sfida già si guarda con la giusta concentrazione ed il programma della giornata ha previsto una doppia seduta a porte chiuse allo stadio. Questo ciò che attiene alla squadra, il resto per il club lo fa l’altalena del mercato con la trattativa Cianci ancora oggi senza sbocco.

Nota la volontà della punta di trasferirsi a Catanzaro ma da parte teramana non è arrivato nessun ammorbidimento rispetto ai confronti tra patron delle scorse ore. E pure le alternative in qualche modo iniziano a complicarsi per le aquile visto il forte interessamento della Triestina per Michele Vano. All’appello delle ufficializzazioni manca ancora il portiere Romagnoli che comunque da settimane si allena già agli ordini di Visconti: si resta in attesa della documentazione per il passaggio dalla federazione russa a quella italiana ma la situazione per il vice Branduani dovrebbe sbloccarsi in settimana