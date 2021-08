Irpiniatimes.it

4.200 nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 102.864 test – tra antigenici e molecolari -.

Le vittime sono 22.

Salgono i pazienti covid ricoverati in ospedale, con 39 nuovi ricoveri in terapia intensiva si registrano 24 posti occupati in più mentre sono oltre 155 i nuovi posti occupati nei normali reparti di degenza.

La Sicilia è la Regione che registra i dati più preoccupanti: degli oltre quattromila nuovi casi quasi mille sono stati registrati sull’isola dove sono sestuplicati i nuovi casi in sei settimane.

