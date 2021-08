Non si può proprio dire che gli ultimi tre anni siano stati particolarmente fortunati per Mattia Caldara. Il difensore di Scanzo, dopo aver salutato (per la prima volta) l’Atalanta dopo due stagioni formidabili con Gasperini alla guida, se l’è dovuta vedere con una serie di infortuni che hanno frenato la sua crescita professionale.

L’annata peggiore è stata senza dubbio quella 2018-2019, la prima lontana Bergamo: Caldara si è rotto il tendine d’achille a ottobre e il legamento crociato a maggio, chiudendo la stagione con una sola partita disputata, in un match di Europa League.

A gennaio 2020 è tornato sotto le Mura venete per rilanciarsi di nuovo in nerazzurro, ma la sfortuna ha avuto in serbo per lui un altro brutto scherzo che l’ha costretto a tornare sotto i ferri prima di Natale per un problema al tendine rotuleo.

La stagione 2020-’21 il difensore bergamasco l’ha chiusa con appena nove apparizioni per un totale di 132 minuti disputati. Troppo poco per convincere l’Atalanta a riscattarlo dal Milan, club nel quale ha fatto ritorno con la certezza di doversi guardare in giro per una nuova avventura.

Ora la chiamata del Venezia, che ha deciso di puntare sull’ex nerazzurro per tentare di salvarsi in Serie A. Caldara in arancioneroverde passa con la formula del prestito con diritto di riscatto.