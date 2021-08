Stanotte è la notte. La notte dei desideri abbinati alle stelle cadenti. La notte di san Lorenzo. La notte romantica per eccellenza.

La notte che deve il suo nome a una leggenda, quella del martirio di San Lorenzo, anche se la tradizione di riunirsi per osservare le stelle che cadono risale all’epoca dei romani, i quali ritenevano che le stelle cadenti provenissero dal dio Priamo che, in questo modo, donava fertilità ai campi. Tale fenomeno è poi stato sostituito dalla credenza della Chiesa, secondo la quale si tratta delle lacrime di San Lorenzo, versate durante il suo martirio, qualndo venne arso vivo.

Va detto che il 10 agosto in realtà non sempre è il momento migliore per vedere le stelle cadenti in tutto il loro splendore. I giorni a ridosso della data, sia prima che dopo, spesso sono altrettanto o più ricchi.

E va detto anche che la definizione di stella cadente è impropria: le stelle sono caratterizzate da una luce fissa, e non “cadono” affatto. In effetti, quelle che noi vediamo, sono meteore. Il motivo per cui queste scie luminose appaiono nel cielo terrestre proprio a metà agosto è dovuto al fatto che è in questo periodo che la Terra passa attraverso lo sciame delle Perseidi, meteore appunto.

Le prime osservazioni delle Perseidi risalgono addirittura al 36 d.C a opera dei cinesi. Ma nel 1866, dopo il passaggio al perielio della cometa Swift-Tuttle del 1862, l’astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli ne scoprì il legame. Le meteore dunque hanno avuto origine dalla cometa Swift-Tuttle, caratterizzata da un nucleo di circa 10 km. Il suo ultimo passaggio al perielio ebbe luogo nel 1992, e il prossimo si realizzerà nel 2126. Quelli che noi oggi ammiriamo ad agosto sono i frammenti che la cometa ha lasciato dietro di se durante le precedenti orbite attorno al sole.

In provincia di Bergamo c’è un modo “scientifico” per osservarle. L’osservatorio astronomico la Torre del Sole a Brembate di Sopra propone infatti alcune serate “A caccia di Stelle cadenti”.

I giorni 10-11-12-13-14 Agosto a partire dalle ore 21.15 dal prato del campo sportivo adiacente al Parco Astronomico vi guideremo alla scoperta degli oggetti del cielo visibili, tra cui Giove e Saturno, grazie ai telescopi portatili installati per l’occasione, mentre ad occhio nudo osserveremo il cielo per imparare a riconoscere stelle e costellazioni estive, in attesa di cogliere le magiche scie delle “Lacrime di San Lorenzo”. Costo € 9,00 intero e € 6,00 ridotto (per bambini dai 4 ai 10 anni , over 65 e disabili).

Info e prenotazione (vivamente consigliata, i posti sono limitati) Tel 035/621515 o info@latorredelsole.it.