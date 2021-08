Giorgio Paglione e Giovanni Mancinone presentano i loro libri; al Castello di Monforte si ammirano le stelle nella Notte di San Lorenzo

REGIONE – Martedì 10 agosto 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Presso il convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro (CB) delle due mostre fotografiche “Costantia – folclore molisano” e “Randstad1969”: resteranno aperte fino al 15 agosto.

Fino al 15 agosto è in programma in Piazza Insorti d’Ungheria di Termoli la prima edizione del “Memorial Angelo Tricarico” scomparso lo scorso 22 gennaio. Sarà possibile visitare la mostra ogni sera dalle ore 20.30 fino alle 00.30.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, fino al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Presso lo Spazio Comune Ru Puzz – ex Lavatoio, l’ARCI di Isernia é visitabile la mostra ALETHEIA di Paride Di Stefano. L’artista molisano introdurrà le sue creazioni con un vernissage musicale: la mostra sarà visitabile fino al 20 agosto.

A Montagano (CB), presso il Salone del Belvedere, alle ore 19.30, si inaugurerà la Mostra di scultura e pittura di Tonino Parente e Mingo Iacovino, dal titolo: “Creta e Pixel a mano libera”.

Dopo il successo delle sue opere-rappresentazioni della città di Napoli negli ultimi anni, Christophe Mourey, con la mostra “Momu, cuore and green”, al Momu Museo delle Arti Contadine di Montenero Val Cocchiara (IS), ha in serbo altre sorprese per il pubblico nell’“indagare” altri luoghi, altre realtà italiane ricche di storia come il Molise. Fino al 31 agosto.

Gli altri eventi

Alle ore 18, lo scrittore e poeta capracottese Giorgio Paglione presenterà ad Agnone il suo libro “Lo sterno d’Italia”.

Alle ore 18,30, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” sarà con il giornalista e scrittore Giovanni Mancinone

rende il via, e proseguirà fino al 19 agosto la quinta edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione che si svolge nei comuni di Campobasso, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano, San Biase e Trivento. Tanti gli appuntamenti in programma.

Calici al Castello, una serata stellare ricca di eventi e assaggi diVini nella piazza d’Armi della fortezza del capoluogo. L’appuntamento é al Castello di Monforte.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 agosto

Da oggi fino L 13 agosto Campobasso ospiterà una tre giorni di cinema interamente dedicata a Elio Germano con l’attore che sarà ospite nella serata conclusiva.

12 agosto

L’associazione culturale Mamerte di Sant’Agapito presenta le Feste di Mefite 2021 dal 12 al 14 agosto. Un festival in montagna tra arte, musica e natura. Un programma fitto di eventi per grandi e piccini: teatro, concerti, osservazione delle stelle, intrattenimento per bambini, ma anche laboratori creativi ed escursioni nella natura incontaminata alla portata di tutti.

17 agosto

Al Teatro Verde di Termoli si ride con Uccio De Santis. Info: 328/3212858. Prevendita: https://www.ciaotickets.com.

19 agosto

Concerto per la vita con Katia Ricciarelli a Termoli giovedì 19 agosto alle ore 21,30 presso il Teatro Verde, per sensibilizzare alla donazione del sangue. Ingresso libero.

