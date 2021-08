Francesco Colonnese, ex difensore della Lazio, oggi compie 50 anni: per lui due trofei con la maglia dei biancocelesti

Giornata speciale oggi per Francesco Colonnese, ex difensore che in carriera ha indossato anche la maglia della Lazio. L’ex calciatore infatti oggi compie 50 anni.

Il buon Ciccio ha indossato la maglia dei capitolini dal 2000 al 2004 prima di passare poi al Siena. Per lui 12 presenze e due trofei in bacheca, ovvero la Supercoppa italiana vinta l’8 settembre del 2000 e la Coppa Italia conquistata contro la Juventus nel 2004.

