Mercato professionisti in pillole, 9 agosto SERIE A Godin – Real Betis 55% – L'ingaggio elevatissimo è oggettivamente un problema, ma il difensore rossoblù gradisce la destinazione. Parti al lavoro per l'intesa SERIE B Maric – Crotone 70% – Non è ancora fatta, ma i contatti sono molto avanzati. Il giocatore sta riflettendo mentre le due società sono vicine all'accordo SERIE C Lanni – Siena 65% – L'offerta ha superato quella del Padova e l'ormai ex Novara potrebbe accettare Source