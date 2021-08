Con il claim “Abbonati. Noi guidiamo, tu fai quello che ti piace.” la campagna di comunicazione inaugura la stagione degli abbonamenti al trasporto pubblico in città e nei comuni serviti da ATB.

Viaggiare con un mezzo pubblico solleva dallo stress della guida, qualsiasi mezzo privato si scelga di usare, e contemporaneamente consente di continuare a fare quello che si deve o si vuole fare: finire il libro che più appassiona, rivedere gli appunti per l’ultima volta, rilassarsi anche se c’è traffico, isolarsi ascoltando una canzone, risparmiare anche lo stress. E sapere quante persone ci sono a bordo, o l’orario esatto in cui arriverà la corsa. Un bel viaggio da fare tutti i giorni, se ci si abbona con ATB.

Novità di quest’anno gli sconti vantaggiosi riservati agli abbonati ATB grazie alle convenzioni con Italian Optic, QC TERME, Bergamonews Friends! e Parchi Avventura Bergamo.

Confermati anche l’abbonamento La BiGi gratuito per un anno per gli studenti UniBg; la detrazione fiscale, che per i pagamenti effettuati con bancomat e carte bancarie, permette di recuperare fino a 47,50 euro grazie al bonus per detrazioni fiscale; il pagamento dilazionato dell’abbonamento.

Una nuova stagione in viaggio con autobus, funicolari e tram che garantisce anche un servizio sicuro e informato grazie all’innovativo sistema di conteggio dei passeggeri che comunica al pubblico i posti disponibili a bordo e all’informazione degli orari delle corse in tempo reale alle pensiline smart e sull’app ATB Mobile.

Il servizio Booking permette di prenotare l’appuntamento in ATB Point o allo Sportello Abbonamenti della Sede ATB per evitare code e attese. Mentre con Accodami, il biglietto virtuale disponibile da App ATB Mobile, si può consultare il numero delle persone in attesa in ATB Point e staccare il ticket per il proprio turno.

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI

L’abbonamento è dedicato agli studenti fino a 26 anni non compiuti e scontato del 20% rispetto all’abbonamento ordinario.

Gli abbonamenti annuali sono validi 12 mesi a partire dal 1° settembre 2021, 7 giorni su 7 e per un numero illimitato di viaggi nelle zone acquistate.

Anche quest’anno ATB ha stipulato una Convenzione con alcuni Comuni che danno la possibilità ai propri residenti di acquistare l’abbonamento annuale studenti con uno sconto ulteriore, pari a:

• 35 euro per la tariffa A-una zona

• 45 euro per la tariffa B-due zone

• 50 euro dalla tariffa C-tre zone alla tariffa intera rete

L’elenco dei comuni convenzionati sarà disponibile sul sito atb.bergamo.it all’avvio della campagna abbonamenti. Gli abbonamenti convenzionati sono acquistabili esclusivamente entro il 19 dicembre 2021.

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Prosegue la partnership tra ATB e l’Università degli studi di Bergamo con l’obiettivo di facilitare la mobilità degli studenti, promuovere l’acquisto degli abbonamenti annuali studenti e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. ATB ripropone l’abbonamento annuale scontato per tutti gli studenti iscritti all’Ateneo orobico che, fino a 26 anni d’età non compiuti, possono acquistare l’abbonamento annuale per le zone urbane servite da ATB e TEB alla tariffa speciale di 200 euro, invece del costo standard che può oscillare, a seconda delle zone, da 250 euro per una zona a 531 euro per l’intera rete. L’abbonamento è valido per il tragitto casa – sede universitaria.

Inoltre, se la residenza degli studenti è nei Comuni convenzionati con ATB, il prezzo dell’abbonamento scende ulteriormente a 165 euro. Per accedere alle tariffe convenzionate gli studenti devono presentare la ricevuta di pagamento PagoPA per l’iscrizione all’Anno Accademico 2021/2022, unitamente al modulo di rinnovo abbonamento, presso l’ATB Point di Porta Nuova, la biglietteria della stazione Autolinee o lo Sportello Abbonamenti della Sede ATB. Confermate anche la “tariffa speciale Erasmus” per la zona urbana al costo di 24 euro invece di 35 euro e l’estensione della “tariffa speciale 200 euro” anche ai docenti e al personale dell’Ateneo.

Tutte le tipologie di abbonamento universitario sono state introdotte grazie al contributo economico sostenuto dall’Università degli studi di Bergamo. Inoltre, anche per quest’anno, con l’acquisto o il rinnovo dell’abbonamento lo studente iscritto all’Università degli studi di Bergamo riceve direttamente alla cassa un codice promo, cedibile anche a famigliari e amici, per attivare gratuitamente il servizio di bike sharing La BiGi, valido per un anno con 5 euro di ricarica inclusa, per un valore totale di 25 euro.

ABBONAMENTO ANNUALE UNDER 14, OVER 65, FAMIGLIE, ORDINARIO

– Abbonamento annuale Under 14 e Over 65: dedicato ai ragazzi fino ai 14 anni di età (non compiuti alla data di inizio validità dell’abbonamento) e a chi ha già ha compiuto 65 anni, è scontato del 50% rispetto all’abbonamento annuale ordinario, ma ha la stessa validità 7 giorni su 7, festivi compresi, per 12 mesi.

– Abbonamento annuale Ordinario: dedicato a chi si sposta per motivi personali o di lavoro. Costa come 9 abbonamenti mensili ma permette di viaggiare un anno intero.

– Anche per le famiglie numerose l’abbonamento continua ad essere più conveniente: dal 3° componente (e oltre) che acquista un abbonamento annuale, ATB offre uno sconto di oltre il 65% rispetto all’abbonamento ordinario.

DOVE E COME ABBONARSI

La tessera di riconoscimento “b-card” accompagna tutti gli abbonamenti ATB. È semplice da utilizzare perché con un unico documento, da abbinare al tagliando di abbonamento, ci si sposta su tutti i mezzi, autobus, tram e funicolari, nelle zone scelte. È comoda perché si richiede all’ ATB Point, alla biglietteria della Stazione Autolinee, allo Sportello Abbonamenti della Sede o anche online.

ACQUISTO E RINNOVO ONLINE

Con il servizio ATB@home e l’app ATB Mobile la b-card può essere acquistata e rinnovata comodamente anche online, da casa, senza affrontare code e orari di sportello. Il cliente deve collegarsi alla pagina ATB@home del sito atb.bergamo.it o alla sezione “I miei abbonamenti” dell’app ATB Mobile, registrarsi o accedere al suo profilo, selezionare la funzione “Richiedi la B-card”, compilare il form con i propri dati e i documenti richiesti e in pochi semplici passaggi completare la domanda, che viene validata da ATB in circa due giorni lavorativi. L’abbonato riceverà quindi via e-mail abbonamento e b-card provvisoria, che dovrà stampare a colori e con cui potrà viaggiare dalla data di validità dell’abbonamento.

La b-card provvisoria è utilizzabile per un periodo massimo di due mesi, entro i quali va sostituita con quella definitiva, ritirabile in ATB Point allo sportello “Assistenza alla clientela”. Analogamente il rinnovo dell’abbonamento si può acquistare sul sito atb.bergamo.it alla pagina ATB@home, dove vanno inseriti i dati della b-card in proprio possesso seguendo la procedura guidata, o allo Sportello Abbonamenti della Sede ATB. Il pagamento di b-card e abbonamenti con ATB@home va effettuato con carta di credito, senza commissioni, né costi aggiuntivi.

PAGAMENTO DILAZIONATO

Anche quest’anno si può godere della dilazione di pagamento dell’abbonamento ATB! Con PAGODIL, e grazie all’accordo con Cofidis, ATB permette di dilazionare il pagamento dell’abbonamento in 6 comode rate addebitandolo sul conto corrente. La richiesta va effettuata in ATB Point semplicemente presentando la carta d’identità, il codice fiscale, il bancomat, il codice IBAN, il proprio telefono cellulare e un indirizzo e-mail. La dilazione è offerta da ATB senza costi né interessi a carico del cliente, viene applicata ad importi superiori a 260 euro ed è subordinata all’approvazione del servizio PAGODIL da parte di Cofidis.

DETRAZIONE FISCALE

Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale si può beneficiare di un rimborso pari al 19% su un tetto massimo di spesa pari a 250 Euro. L’acquisto può essere effettuato unicamente con bancomat o carte di credito. Gli abbonati devono conservare, oltre al tagliando dell’abbonamento, anche la ricevuta del pagamento tramite POS consegnata dal cassiere o l’estratto conto col riferimento al pagamento dell’abbonamento.

VOUCHER “COVID 19”

I voucher Covid 19, rilasciati entro il 31 ottobre 2020 per il rimborso della quota di abbonamento non utilizzato nei mesi di lockdown, devono essere utilizzati entro la scadenza indicata sul voucher.

GLI SCONTI RISERVATI AGLI ABBONATI ATB

L’abbonamento ATB è ancora più conveniente grazie alle vantaggiose novità con:

Italian Optic

In regalo una coppia di lenti Shamir Blue Zero agli abbonati ATB che presentano la b-card in corso di validità presso uno dei punti vendita Italian Optic di Albino, Zogno, Curno, Trescore, Lovere, Fontanella, Sarnico, Torre Boldone, a fronte dell’acquisto di una montatura. Non cumulabile con altre promozioni.

QC TERME

10% di sconto sugli ingressi alle terme di San Pellegrino (lun-giov, esclusi ponti e festività) e sui soggiorni in hotel presso i Bagni Nuovi, Bagni Vecchi di Bormio, QCTermemontebianco, QCTermeroma, QCRoom SanPellegrino (esclusi ponti e festività).

Bergamonews Friends!

Sconto sull’abbonamento annuale a Friends (36 euro anziché 48 euro), la nuova community di Bergamonews. Un’occasione per restare informati grazie agli approfondimenti editoriali esclusivi, le videointerviste, i podcast, la lettura del quotidiano senza banner pubblicitari, la newsletter e le numerose offerte, promozioni e sconti con i Partner del progetto. Per poter usufruire dello sconto gli abbonati dovranno inserire sul sito bergamonewsfriends.it il codice promozionale.

Parchi Avventura Bergamo

20% di sconto sui biglietti di ingresso ai parchi di Torre Boldone e di Roncola. Per poter usufruire dello sconto gli abbonati dovranno inserire sul sito parchiavventurabergamo.it il codice promozionale o presentare l’abbonamento in corso di validità alle biglietterie del parco.

PIÙ SERVIZIO PER I CLIENTI: SPORTELLO IN SEDE ATB E ORARI PROLUNGATI IN ATB POINT

Tutte le informazioni dettagliate su costi, modalità di rinnovo o rilascio degli abbonamenti e sulle speciali iniziative e convenzioni ATB sono disponibili sul sito atb.bergamo.it o presso l’ATB Point, in Largo Porta Nuova, 16 a Bergamo, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 18.45 e il sabato dalle 9.30 alle 14.30.

Da lunedì 30 agosto a sabato 18 settembre 2021 l’ATB Point prolunga l’orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 7.20 alle 19.15 e il sabato dalle 8.30 alle 18.30.

Per il rilascio delle nuove b-card ed il rinnovo degli abbonamenti, anche con pagamento dilazionato, è attivo lo Sportello Abbonamenti della Sede ATB, in via Monte Gleno 13, aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Il servizio è attivo solo su prenotazione col servizio “Booking” disponibile da App ATB Mobile, oppure dal sito bookingatb.cloud.incifra.it. Pagamento solo con carte bancarie.

Per il rilascio delle nuove b-card, il rinnovo abbonamenti e la vendita ticket è attiva anche la Biglietteria della Stazione Autolinee, aperta da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 19.00 e il sabato dalle 7.00 alle 19.00.

folder_Campagna abbonamenti ATB 2021