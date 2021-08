Bergamo. Nel tardo pomeriggio in Piazza Vecchia, in Città Alta, prima dell’aperitivo alcuni gestori dei locali lanciano petardi. Due o tre botti. Un gesto che non è quotidiano, ma capita sempre più spesso. Un’azione per allontanare i piccioni e gli uccelli che si posano sui tavolini per racimolare qualche briciola.

“Ero in bicicletta in Piazza Vecchia con mio figlio quando dopo il primo botto si è spaventato, ha iniziato a piangere – scrive Paolo a Bergamonews -. Anche io mi sono spaventato, non capivo che cosa fosse successo. Ho temuto anche il peggio visto il forte rumore che ha echeggiato nella piazza. Poi al secondo petardo ho intravisto uno dei gestori dei locali e quindi mi sono avvicinato per capire che cosa stesse facendo. Mi ha risposto che è una pratica per allontanare i piccioni e poter servire in tranquillità la clientela. Onestamente mi chiedo come la polizia locale e le forze dell’ordine possano permettere un simile comportamento per la tranquillità delle persone e per chi viene ad ammirare la nostra città”.

Simona segnala: “Stavo passeggiando con il cane quando hanno esploso il primo colpo, era al guinzaglio ma si è fuggito spaventato sotto il porticato della biblioteca Angelo Mai. Era paralizzato in un cantuccio ed ho faticato a tranquillizzarlo per portarlo finalmente a casa. Mai più in Piazza Vecchia con il mio cane. È una pratica assurda quella di far esplodere i petardi per far fuggire i piccioni, sono veramente sconvolta da quanto mi è accaduto”.

“Sconcerto e avvio delle verifiche necessarie – commenta la Garante degli animali del Comune di Bergamo, avvocato Paola Brambilla -. Ad oggi non mi è mai giunta alcuna segnalazione al riguardo, quando i cittadini di Bergamo sono sempre molto reattivi e pronti a intervenire a tutela della fauna selvatica e non cittadina. Vorrei rimarcare che una simile condotta, se attuata, non solo viola il Regolamento di tutela degli animali ma l’art. 5 del Regolamento di Polizia Urbana, modificato da ultimo nel 2018, che vieta in luoghi pubblici di accendere petardi a tutela dell’incolumità pubblica”.