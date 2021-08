Riparte ufficialmente la stagione di Serie C e oggi è stata giornata di gironi e calendari. Entrambe le brianzole sono state inserite nel girone A. Il Renate comincerà la sua stagione in casa contro il Padova: subito in big match per le Pantere che ritrovano l'avversario contro il quale hanno sfiorato l'impresa nei playoff. Il Seregno torna tra i professionisti dopo 39 anni e lo farà in un campo prestigioso come lo Stadio Nereo Rocco di Trieste contro, appunto, la Triestina. L'esordio interno per gli Spartans sarà contro la Feralpisalò nella seconda giornata. Il derby brianzolo è stato fissato alla quarta giorn Source