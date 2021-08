È stata una serata a suon di musica leggerissima, quello del duo Colapesce e Dimartino, lanciati dallo scorso Festival di Sanremo e protagonisti ieri sera 9 agosto del concerto più atteso dell’estate molisana. Lo stadio Santa Cristina di Campomarino ha accolto 1000 persone, prenotate e fate entrare a scaglioni con posti a sedere distanziati nel pieno rispetto delle normative anti covid, compreso l’obbligatorietà di Green Pass o tampone con esito negativo.

La manifestazione è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale è organizzato con la collaborazione delle associazioni locali, grazie alle quali si è riusciti a organizzare il tutto in sicurezza.

Il concerto dei due artisti, all’anagrafe Lorenzo Arciullo e Antonio Di Martino ha divertito e allietato il pubblico presente composto da tanti residenti ma soprattutto turisti che non hanno voluto perdersi l’unica data molisana del loro tour. Hanno potuto cantare pur restando al loro posto, in questa modalità un po’ particolare dei concerti nell’era covid.

È stata una serata diversa per Campomarino tormentata in queste ultime settimane dalle emergenze incendio che ha distrutto gran parte della Pineta e una porzione del Bosco Fantine. Un modo per ripartire e rendere più piacevole questo periodo.