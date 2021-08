A Bari, in un parcheggio del quartiere Japigia, sarà allestita nelle prossime settimane una nuova postazione di drive through per la prosecuzione delle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica: tamponi e vaccini.

La Giunta comunale, rispondendo ad una richiesta della Asl di Bari, ha approvato una delibera che favorisce l’utilizzo dell’area a ridosso degli istituti scolastici del Polivalente. L’area individuata e messa a disposizione della Asl ha una estensione di 4.300 metri quadri. È dotata di recinzione e ha caratteristiche che consentono di creare corsie, anche di tipo mobile, per la canalizzazione delle auto. È dotata di energia elettrica e di allaccio acqua e fogna.

L’accordo prevede la disponibilità fino al 31 ottobre, salvo proroghe, “in ragione dell’andamento della curva dei contagi – spiega il Comune in una nota – e tenuto conto dell’evoluzione delle azioni di contrasto all’epidemia da Covid-19”.

