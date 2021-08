La Feldi Eboli comunica la conferma del preparatore dei portieri Attilio De Rosa IL COMUNICATO Un’altra importante conferma nella SSD Feldi Eboli, Attilio De Rosa farà parte dello staff tecnico delle volpi rossoblù anche per la stagione 2021-2022. La conferma, già nell’aria, segna una linea precisa di continuità per il campionato degli ebolitani. Campano di nascita, di Gragnano, ma girovago di concetto. A lungo ha girato per lo stivale sui parquet, guidando generazioni di portieri. In particolare con le selezioni Under-21 e Under-18 della Stabiamalfi, vincendo due titoli nazionali. Dallo scorso campionato ha sposato la causa della Feldi Eboli, con la preparazione dei portieri, e con gli importanti Source