Emergenza a centrocampo per il Cagliari che, dopo l’infortunio di Rog, deve trovare un suo sostituto. Spunta il nome di Gregorio Luperini del Palermo

Emergenza a centrocampo per il Cagliari. Con l’infortunio di Marko Rog e l”arrivo di Radja Nainggolan non ancora trasformato in una fumata bianca a causa del nodo stipendio, i rossoblù si trovano costretti a chiamare i rinforzi per il reparto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sul suo taccuino il diesse Capozucca avrebbe inserito anche il nome di Gregorio Luperini del Palermo.

