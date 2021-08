ALESSANDRIA – Sono 36 i nuovi contagi in provincia, mentre 47 i guariti evidenziati dal quotidiano bollettino dell’Unità di Crisi regionale per il coronavirus. In Piemonte sono invece 367 gli ulteriori positivi (di cui 40 dopo test antigenico), pari al 2% di 18.405 tamponi eseguiti, di cui 11.588 an