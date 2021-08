Le alte richieste da una parte, la cena dall’altra. Lotito continua a chiedere tanto per Correa, l’Inter ne prende atto ma intanto ha incontrato a cena Alessandro Lucci, procuratore tra gli altri di Joaquin Correa e Gianluca Scamacca.

Secondo quanto riportato da Sportitalia al club nerazzurro è stato proposto il Tucu ma Marotta e Ausilio preferirebbero aspettare eventuali sviluppi per Duvan Zapata. Il colombiano rimane il primo nome sulla lista dell’Inter per colmare la partenza di Lukaku.

#inter, cena in corso a Milano tra Marotta, Ausilio e Lucci, procuratore di Correa, che ha offerto all’Inter il giocatore della Lazio. Per l’Inter Zapata resta in pole. @tvdellosport #sportitaliamercato pic.twitter.com/F1mPyfBMDB

— Deborah Schirru (@debbys1986) August 11, 2021