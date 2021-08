CAMPOBASSO – Giovedì 12 agosto, a Campobasso, al Parco “E. De Filippo”, per la seconda serata dedicata a Elio Germano e alla sua filmografia, nell’ambito del “Rocciamorgia 2021”, ci sarà a proiezione, alle ore 21.00, del film “Favolacce”, di Damiano e Fabio D’Innocenzo.

L’evento, gratuito, per accedere al quale, dopo aver effettuato la prenotazione sull’apposita piattaforma all’indirizzo: http://www.amtm.it/agostoincitta sarà obbligatorio avere e mostrare il Green Pass o l’esito del tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica, è inserito nel cartellone degli appuntamenti di “Agosto in Città”, allestito dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Alle ore 20.00, a introdurre il film, penseranno Antonio Pascale e la Prof.ssa Fridanna Maricchiolo.

“Favolacce”, film del 2020, in concorso al Festival di Berlino di quell’anno, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, racconta una storia ambientata nella periferia di una grande città, Roma, in cui l’immobilismo e l’apatia vengono smossi dalle AZIONI dei bambini, parlando del degrado non solo urbano delle periferie, dell’incapacità di vivere e di favole che affrontano demoni senza però risolverli.

