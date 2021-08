A Molfetta, nel solo mese di luglio, sono stati 36 gli incivili che sono stati multati dal ‘Nucleo Ambiente’ della Polizia Locale per aver abbandonato rifiuti per strada. “Da via Sergio Pansini al cimitero, passando per via Spadolini e per le strade dell’agro – spiegano dal Comune – ancora una volta sono state utili le registrazioni video delle 160 telecamere monitorate dalla centrale operativa del Comando”.

In particolar modo gli agenti hanno individuato chi non fa la raccolta differenziata, ma si sbarazza dell’immondizia di casa lanciandola dall’automobile in corsa o lasciandola nei piccoli cestini portarifiuti dislocati nelle strade.

“Tolleranza zero verso chi non rispetta la nostra città – dicono in coro il sindaco Tommaso Minervini e l’assessore Pietro Mastropasqua –. In questi mesi, grazie al lavoro svolto dagli agenti del comandante Cosimo Aloia abbiamo sanzionato centinaia di sporcaccioni. Non ci fermeremo nel contrastare e multare queste sacche di inciviltà che ignorano la differenziata e si sbarazzano dei rifiuti per strada”.

L’articolo Incivili dei rifiuti a Molfetta, 36 sanzioni nel mese di luglio. Il sindaco Minervini: “Tolleranza zero” – VIDEO proviene da Telebari.