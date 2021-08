Non solo la Lazio e il Milan, anche l’Inter starebbe pensando a Lorenzo Insigne, che continua a non rinnovare con il Napoli

Lazio, Milan e non solo. Sarri continua a sperare di poter lavorare ancora con Lorenzo Insigne ma da oggi deve fare i conti con una concorrente in più sul mercato: l’Inter. Non è fantamercato ma una concreta possibilità a cui l’Inter – secondo Sky Sport – starebbe pensando in queste ultime ore. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e non l’ha ancora rinnovato, anzi le trattative con De Laurentiis si sono arenate e per questo motivo il club nerazzurro ci starebbe pensando per il proprio attacco.

