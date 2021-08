Kostic è sempre un nome caldo in orbita Lazio. A fare chiarezza è stato però il ds dell’Eintracht Francoforte: le sue parole

Kostic è senza alcun dubbio il nome più caldo in questi nomi in orbita Lazio. Tante le indiscrezioni e le voci su questa trattativa, ma a fare chiarezza è stato il ds dell’Eintracht Francoforte Markus Krösche, intervenuto oggi in conferenza stampa.

«Noi non abbiamo offerte per il ragazzo. I media italiani sono spesso molto risoluti su certi argomenti e credo sia anche questo il caso», queste le sue parole, che però risuonano come vere e proprie dichiarazioni di rito.

L’articolo Kostic Lazio, il ds dell’Eintracht: «Nessuna offerta per lui» proviene da Lazio News 24.