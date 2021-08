Ancora passi in avanti per l’arrivo di Filip Kostic alla Lazio: il ds Tare ha parlato con Kezman per la questione relativa a Kamenovic

Il mercato della Lazio sta per prendere il volo in questi giorni: con Joaquin Correa ormai vicinissimo all’Inter, la società sta puntando a regalare a Mister Sarri i rinforzi richiesti. In particolare, i biancocelesti stanno lavorando per portare a Roma Filip Kostic, anche lui sempre più vicino.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore ha già detto sì alla società, mentre per l’accordo con l’Eintracht manca solamente un piccolo punto legato all’obbligo di riscatto (fissato a 20 milioni di euro). Inoltre, il ds Igli Tare avrebbe parlato anche con il suo amico Mateja Kezman, procuratore tra gli altri di Milinkovic e Marusic, per risolvere la questione legata a Kamenovic. La Lazio vorrebbe piazzare il giovane difensore serbo, in modo da lasciare libero lo slot da extracomunitario e permettere l’arrivo di Kostic. Un’operazione complicata, ma che si cercherà di mettere in piedi nei prossimi giorni.

