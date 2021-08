Un uomo di 31 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri ad Adelfia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver notato un andirivieni sospetto da casa dell’uomo, hanno deciso di perquisire l’appartamento con l’ausilio di un’unità cinofila arrivata per l’occasione da Modugno.

L’infallibile fiuto del cane antidroga, così, ha permesso di rinvenire 7 grammi di marijuana, 6 di hashish e 7 di cocaina che il 31enne aveva nascosto in varie parti della sua camera. In più, denaro in contante di presunta provenienza illecita e materiale per confezionare le dosi da rivendere al dettaglio.

