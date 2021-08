Mercato professionisti in pillole, 11 agosto SERIE A Belotti – Atalanta 40% – I contatti ci sono, ma l'Atalanta sembra avere altre idee in cima alla lista. Situazione aperta SERIE B Cavion – Brescia 65% – Diversi i club interessati, ma sembra averla spuntata il Brescia. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi SERIE C Galano – Bari 50% – Finito ai margini a Pescara, potrebbe scapparci la soluzione a sorpresa. Presto novità Source