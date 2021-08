Per tutelare l’incolumità di pedoni e automobilisti “va sospesa l’attività di noleggio della ciclo stazione di via Palombo a Campobasso”. E’ una delle richieste di cui si fa portavoce il capogruppo della Lega di Campobasso, Alberto Tramontano, che denuncia “l’utilizzo selvaggio, scriteriato e pericoloso dei monopattini in città”.

Da giorni nel capoluogo vengono segnalate situazioni di pericolo, il mancato rispetto delle regole del codice della strada: mezzi che viaggiano in controsenso rispetto al senso di circolazione, su marciapiedi o nelle isole pedonali (dove dovrebbero essere condotti a mano, come prevede il regolamento vigente), con ragazzini a bordo e senza casco. Insomma, un’anarchia. A cui va messa la parola fine per evitare incidenti e gravi conseguenze.

“Prima che accada l’irreparabile occorre agire con tempestività e risolutezza attraverso azioni mirate”, spiega l’esponente dell’opposizione di Palazzo San Giorgio che ha depositato un apposito ordine del giorno andando al di là dell’appello che il collega consigliere Mario Annuario aveva rivolto all’amministrazione. Quest’ultimo infatti aveva chiesto al Comune di organizzare una campagna di sensibilizzazione rivolta proprio ai giovani fruitori dei monopattini.

“La giunta comunale ha approvato un regolamento (lo scorso giugno, ndr) che alla luce del disordine a cui assistiamo quotidianamente va ritirato e riscritto. E’ necessario che la parola venga data al Consiglio comunale di Campobasso che rappresenta la comunità cittadina al fine di trovare soluzioni condivise ed efficaci al far west causato dall’utilizzo improprio e pericoloso dei monopattini”, insiste Tramontano. Nel suo ordine del giorno il capogruppo leghista chiede anche di disciplinare meglio l’attività della ciclo stazione aperta a piazzetta Palombo su volontà dell’amministrazione: qui è possibile noleggiare i monopattini nel caso in cui non se ne possieda uno (il Governo ha messo a disposizione incentivi per l’acquisto dal 2020, ndr).

“Va sospesa, in via precauzionale e nell’interesse della pubblica incolumità, le attività di sharing dei monopattini della ciclo stazione di via Palombo a Campobasso”. Inoltre, è necessaria per Tramontano, “una specifica ordinanza, nelle more dell’approvazione di un nuovo e più stringente e preciso Regolamento, per la mobilità e l’utilizzo dei monopattini nella città di Campobasso che dia tranquillità e certezza ai pedoni, agli automobilisti e agli utilizzatori dei monopattini”.

“I pedoni e gli automobilisti, spesso inermi e sconcertati, vanno tutelati e protetti, come vanno protetti gli utilizzatori dei monopattini, quasi sempre minorenni e non attenti alle regole basilari della circolazione”. Regole che, è bene ricordarlo, se infrante possono far scattare le relative multe. Infatti, nel caso in cui i vigili urbani accertino violazioni al codice della strada, ci sono sanzioni tra i 42 e i 173 euro.

L’allarme è comunque diffuso e generalizzato. Non a caso anche in Parlamento si sta studiando un apposito testo per rendere obbligatorio il casco e imporre limiti di velocità.