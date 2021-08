Irpiniatimes.it

Sicilia e Sardegna sono le prime due regioni che potrebbero tornare in fascia gialla – dal prossimo 16 agosto – a causa dell’esponenziale aumento dei contagi da Covid-19.

La prima è la Regione con la percentuale più bassa di vaccinati, 52,5 per cento, e la più alta di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica, secondo Agenas, il 14 per cento.

Tendenza alla crescita che interessa anche le terapie intensive ma spetterà alla cabina di regia, nelle prossime ore, valutare la situazione.

Attualmente la Sicilia ha il 14% dei letti ordinari e il 7% di quelli intensivi impegnati da pazienti Covid. Le soglie da superare per andare in giallo sono rispettivamente del 15 e del 10%. Mentre la Sardegna è la regione con l’incidenza settimanale più alta, cioè a 144 casi per 100mila abitanti.

Se tra oggi e domani dovesse salire a 150 casi, passerebbe in zona gialla. Secondo Repubblica ci sono poi altre regioni che rischiano di lasciare prima della fine del mese la zona bianca, cosa che comporta ad esempio il ritorno dell’obbligo di mascherina anche all’aperto. Per quanto riguarda l’incidenza settimanale, sopra ai 100 ci sono anche la Toscana (125), la stessa Sicilia (118) e l’Umbria (103). Mentre per l’occupazione dei posti letto ospedalieri la situazione nazionale è piuttosto buona, per quanto riguarda le terapie intensive, le regioni con i dati più alti, oltre alla Sicilia, sono, sempre con il 7%, il Lazio e la Liguria.

Per i letti di area non critica la regione più vicina alla soglia del 15% è la Calabria con l’11%. Ma comunque bisogna sforare entrambe i valori per essere spostati in uno scenario diverso dal bianco. Intanto, secondo il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), In sette regioni cresce l’occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica da parte di malati Covid, ovvero Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Proprio quest’ultima, arriva così a quota 14%, un punto sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni.

