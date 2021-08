Per la prima serata in tv, mercoledì 11 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “All together now – Edition estate”.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Chicago Fire”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La nostra seconda vita”; su RaiTre alle 21.20 “Un figlio all’improvviso”; su Rai4 alle 21.20 “Codice Fantasma”; su La5 alle 21.05 “Tre metri sopra il cielo”; su Iris alle 20.55 “The Blues Brothers”; e su Italia2 alle 21.10 “Lupin: Il tesoro del Titanic”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Semiramide”. Dal 40esimo Rossini Opera Festival Semiramide di Rossini diretta da Michele Mariotti e messa in scena da Graham Vick. Nel cast Salome Jicia, Varduhi Abrahamyan, Nahuel Di Pierro, Antonino Siragusa, Martiniana Antonie, Carlo Cigni, Alessandro Luciano, Sergey Artamonov. Regia televisiva di Claudia De Toma.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la docu-fiction “Hunting Hitler – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21.30 la serie “Damages” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Cultura moderna slurp”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

