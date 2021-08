CAMPOBASSO – Venerdì 13 agosto con inizio alle ore 17,30 importante test match per il Campobasso, che allo stadio Vincenzo De Santis di Montenero Di Bisaccia affrontera’ la Primavera del Pescara, allenata da mister Iervese. La nuova stagione calcistica sta per cominciare, e alla grande.

Sabato 14 agosto alle ore 17:30, invece, la prima squadra del Pescara incontrerà il Napoli di Spalletti allo stadio Patini di Castel di Sangro. I partenopei, infatti, in questi giorni sono in ritiro nell’Aquilano per preparare il prossimo campionato di Serie A. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e sul canale 8 del digitale terrestre.

