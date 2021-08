A Bari, nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante, in due diverse attività, hanno denunciato due uomini.

Il primo a finire nei guai, nel pomeriggio, è stato un 58enne pluripregiudicato. Gli agenti lo hanno fermato in centro per un controllo, trovandolo in possesso di un coltello di genere proibito. A San Pasquale poi, in tarda serata, i poliziotti hanno sorpreso un 29enne che, con altre persone rimaste ignote, aveva innescato tre batterie di fuochi pirotecnici.

Il primo, quindi, è stato denunciato per porto di coltello proibito. Il secondo, invece, per accensione ed esplosione pericolose aggravate.

