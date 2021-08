Basic Lazio, i tempi si allungano a causa dell’indice di liquidità. L’Atalanta si inserisce e prova lo sgambetto

L’indice di liquidità sta rallentando notevolmente il mercato della Lazio, costretta a cedere prima di acquistare e tesserare i calciatori fin qui ingaggiati. È il caso di Felipe Anderson, Hysaj, Kamenovic e Luka Romero, ma anche dei possibili nuovi arrivi. Tra questi figura Toma Basic, da tempo vicino ai biancocelesti forti di un accordo trovato con il centrocampista, ma impossibilitato a trasferirsi nella Capitale.

Per questo motivo, secondo Il Corriere dello Sport, una squadra italiana sta provando a inserirsi per il croato. Si tratta dell’Atalanta, che non ha problemi economici.

