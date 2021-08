Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha espresso la sua opinione riguardo l’arrivo di Dumfries all’Inter. «Era il preferito»… e Nandez?

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, tramite il suo profilo Twitter, ha espresso la sua opinione sul nuovo colpo di mercato dell‘Inter, Dumfries. Ricordiamo che per la fascia destra, la dirigenza nerazzurra, aveva pensato anche a Nahitan Nandez la cui situazione sembra però essere arrivata in una fase di stallo.

«Ciao Denzel, vorremmo portarti all’Inter ma non abbiamo soldi e il Psv non apre al prestito. Dobbiamo trovare una formula, puoi aspettare?”. “Sì, aspetto”. Poi sono arrivati i quattrini di #Lukaku e hanno preso il preferito per la fascia destra. Bel colpo. #Dumfries».

