L’Alma Salerno è felice di annunciare l’inizio dei casting per la selezione di nuovi talenti del futsal locale da inserire in organico. I provini avranno luogo presso Casa Olympic, la struttura di proprietà del sodalizio di Matteo Pisapia, venerdì 20 agosto a partire dalle ore 18. Gli stage coinvolgeranno i ragazzi nati tra il 2003 ed il 2005, che vorranno avvicinarsi al calcio a 5 attraverso l’approdo in una delle selezioni più blasonate del territorio. Nella struttura di via Claudio Tiberio Felice saranno presenti il tecnico Ivan De Riggi, il direttore generale Antonio Peluso e il vicepresidente Giuseppe Pucciariello. L’incontro fa parte di un ciclo di appuntamenti del periodo tardo estivo per la definizione della nuova rosa, ai quali… Source