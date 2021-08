Andrea Marino, centrocampista della Lazio Primavera, lascia i biancocelesti. Ormai prossimo il suo trasferimento al Piacenza

Ciao Lazio. Un’altra cessione in vista in casa biancoceleste. Come riportato infatti da alfredopedullà.com, il giovane centrocampista della Primavera biancoceleste Andrea Marino, sarebbe in procinto di diventare un nuovo giocatore del Piacenza. Secondo il noto giornalista, ci sarebbero gli accordi, con l’operazione che sarebbe sul punto di essere formalizzata.

