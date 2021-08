Ferragosto alle porte. E il caldo bussa forte. Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo ci spiega che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Una possente cupola di alta pressione nord Africana ha iniziato a estendere la sua influenza anche sul nord Italia, determinando l’inizio di una fase di stabilità accompagnata da caldo intenso e afoso. Stabilità che proseguirà anche giovedì e nei prossimi giorni, con valori massimi di temperatura che seguiteranno ad aumentare sino a toccare punte diffuse attorno ai 38°C gradi fra le giornate di venerdi e sabato. Giornate nelle quali si attende il picco di questa ondata di caldo sulla Lombardia.

Giovedì 12 agosto 2021

Tempo Previsto: Giornata ben stabile e soleggiata su tutto il territorio sin dal mattino, con cieli sereni. Qualche esile velatura si farà strada da ovest soltanto nel corso della serata, in un contesto di cieli che diverranno da sereni a poco nuvolosi.

Temperature: Temperature minime stazionarie od in lieve aumento generalmente comprese fra 19 e 23 gradi in pianura. Massime anch’esse in lieve aumento su valori attorno ai 34 e 37 gradi specie nelle aree di media e bassa pianura.

Venerdì 13 agosto 2021

Tempo Previsto: Altra giornata in compagnia della stabilità e del bel tempo su tutta la regione, con cieli attesi generalmente sereni o al più poco nuvolosi per il transito di innocue velature durante l’arco della giornata.

Temperature: Temperature minime stazionarie generalmente comprese fra i 20 ed i 24 gradi. Massime in nuovo ed ulteriore aumento con punte possibili sino a 37 e 38 gradi in pianura.

Sabato 14 agosto 2021

Tempo Previsto: Prosegue la fase di tempo stabile con cieli generalmente sereni sin dal mattino e per l’intero arco della giornata sia in pianura che in montagna.

Temperature: Temperature minime in ulteriore lieve aumento comprese diffusamente fra 22 e 24 gradi, con locali punte sino a 25 e 26 gradi nel centro urbano di Milano. Massime stabili anch’esse comprese diffusamente su valori attorno ai 37 e 38 gradi in pianura.