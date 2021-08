Irpiniatimes.it

Sono 6968 i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

31 le vittime.

Il tasso di positività è del 3%.

Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 15 in più rispetto a martedì nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 40 (il giorno precedente erano 26).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.948, con un incremento di 68 unità.

