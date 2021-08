L’affare tra la Lazio e l’Inter per il trasferimento di Joaquin Correa rischia di saltare: i nerazzurri hanno puntato nuovi obiettivi

Nuove voci importanti sulla trattativa tra Lazio ed Inter per il trasferimento di Joaquin Correa. I nerazzurri si erano fatti avanti per l’argentino nei giorni scorsi: tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento l’affare potrebbe saltare.

Infatti, il club meneghino ancora non ha presentato un’offerta per il Tucu e sembra aver virato su altri obiettivi, tra cui Duvan Zapata dell’Atalanta. Correa, dunque, potrebbe rimanere a Roma alla corte di Maurizio Sarri: la sua permanenza, tuttavia, non escluderebbe l’arrivo di un altro esterno offensivo, richiesto sempre dal Comandante.

