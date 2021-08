“Tutti i nodi vengono al pettine: le inefficienze dell’amministrazione provinciale nel garantire il completo e continuo utilizzo del Centro Ippico ‘Valle dei Mulini’ di Catanzaro gravano oggi sul maneggio dell’ASD ‘Podere delle Carrozze’, evacuato in seguito al gravissimo incendio che ha interessato il quartiere Siano e i cui cavalli hanno trovato accoglienza nei box della Valle dei Mulini. Peccato, però, che sono stati negati gli spazi necessari alla cura e all’attività motoria dei cavalli a causa dell’eterno cantiere sui cui lavori non si fa altro che procrastinare da anni”.

A dirlo è il consigliere regionale Francesco Pitaro che già nei mesi scorsi ha denunciato lo stato di degrado e abbandono in cui versa la Valle dei Mulini e in un incontro svoltosi questa mattina con il titolare del maneggio Vittorio Gariani e con i genitori di giovanissimi atleti ha asserito: “È nelle situazioni di gravissima emergenza, come i drammatici incendi degli ultimi giorni, che vengono fuori tutte le insolvenze e tutta la vacuità di una gestione del territorio priva di lungimiranza e scrupolosa programmazione. Se i lavori si fossero conclusi nei tempi previsti, il Centro ippico che si trova attiguo al Parco della Biodiversità – e che potrebbe generare effetti positivi per la città e l’intera provincia – avrebbe oggi potuto far fronte a ogni esigenza dell’ASD ‘Podere delle Carrozze’ che invece non può svolgere i normali allenamenti, vedendo compromettersi non solo la salute degli esemplari della scuderia ma anche la partecipazione degli atleti a imminenti competizioni di caratura nazionale”.

Durante l’incontro è emerso che l’amministrazione provinciale provvederà alla messa in sicurezza di tutti i campi della Valle dei Mulini nel mese di settembre, quando il Centro ippico ospiterà una importante gara. “Perché non anticipare l’intervento – incalza Pitaro – per consentire anche al ‘Podere delle Carrozze’ di allenarsi e quindi di svolgere le altrettanto importanti competizioni? È necessario convocare il prima possibile un incontro tra le parti interessate per trovare una soluzione all’irrisolta questione, ma anche per capire una volta per tutte i motivi per cui i lavori non vengono completati, impendendo da ormai troppi anni al capoluogo di inserirsi in un contesto agonistico nazionale che rilancerebbe senza dubbio l’area in termini sociali ed economici”.