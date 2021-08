Ceferin è intenzionato ad avanzare modifiche all’attuale modello del Fair Play Finanziario introducendo un tetto agli ingaggi e non solo

Un modello da cambiare. Secondo quanto anticipa il Times, Ceferin è intenzionato ad avanzare delle modifiche all’attuale modello del Fair Play Finanziario, introducendo un tetto agli ingaggi per le società partecipanti alle competizioni europee e una luxury tax per quei club che superassero i paletti imposti. In sostanza, formalmente non ci sarebbe alcuna sanzione nei confronti di andasse oltre il tetto di spesa fissato, ma semplicemente una sorta di multa da pagare in più.

L’articolo Fair Play finanziario, Uefa al contrattacco: tetto ingaggi e luxury tax proviene da Lazio News 24.