Infuocati movimenti di mercato in casa Cagliari. Il Torino molla l’idea Godin mentre la Fiorentina propone lo scambio con Pezzella

Ancora una volta, a tenere banco sulle pagine dei quotidiani, è la strana situazione legata a Diego Godin. Il difensore non ha nessuna intenzione di lasciare la Sardegna ma il Cagliari che non può permettersi il pagamento di un ingaggio così oneroso si sta concentrando su una destinazione che potrebbe aggradare il Faraone. Come riferisce L’Unione Sarda, il Torino, che fino a qualche giorno fa si era mostrato fortemente interessato al capitano della Celeste, ha dovuto fare dietro front per questioni economiche.

Resta sempre calda , invece, la pista della Fiorentina che ha proposto alla dirigenza del Cagliari uno scambio allettante che vedrebbe come protagonisti Godin e il tanto desiderato German Pezzella.

