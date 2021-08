Sembra fortunatamente in miglioramento la situazione in località Siano di Catanzaro dove da ieri è divampato un incendio dalle conseguenze devastanti soprattutto per la pineta e per diverse abitazioni.

Il fuoco è ancora attivo in alcuni punti ma in gran parte del territorio interessato ad essere evidenti sono soprattutto i segni e la desolazione deprimente conseguenza di ore e ore di fiamme che dopo una giornata intera di interventi sembrano finalmente avere concesso una tregua con la complicità del vento che questa sera spira sulla città con meno forza rispetto al pomeriggio di oggi come documentato da questo video.

I Canadair torneranno a volare già all’alba per neutralizzare si spera definitivamente i roghi residui con l’auspicio ovviamente che l’incendio non riprenda vigore, come successo nella tarda serata di ieri quando sembrava domato.

Per le 7 il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, che ha confermato a Catanzaroinforma che a “Siano la fase critica passata” ha convocato il Coc, Centro Operativo Comunale, che farà il punto della situazione soprattutto in riferimento al numero delle famiglie che hanno subito danni e che hanno dovuto temporaneamente abbandonare la loro abitazione a causa dell’incendio.