Raffaele Campagna, carabiniere originario di Treviglio, il 23 agosto avrebbe compiuto 40 anni. È morto mercoledì 11 agosto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Ricengo, nel cremonese, dove lavorava al Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Cremona.

Campagna viaggiava su una moto Bmw quando, alle 15.30 di mercoledì 11 agosto, si è scontrato con un’Opel Agila lungo la bretella 591 che da Ricengo porta verso il casello autostradale della Brebemi.

Campagna era stato in servizio per anni nella Bergamasca. Viveva a Selva di Zandobbio ed era in servizio al Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Cremona. Lascia nel dolore la moglie e due figlie.

La dinamica dell’incidente

Raffaele Campagna stava viaggiando in direzione di Romano di Lombardia lungo la provinciale 591, all’altezza di Camisano, in sella della propria Bmw, quando si è scontrato con una Opel Agila guidata da G.F., 22enne cremasca. Nello scontro Campagna è rimasto schiacciato contro il guardrail.

Un’automobilista che ha assistito all’incidente ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze e l’automedica. Campagna, per le gravi ferite riportate, è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale dove, proprio a causa delle gravi ferite riportate, è deceduto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Crema.