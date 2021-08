Cala il sipario sulla stagione agonistica 2020-2021 con l’ultimo atto, appena terminato, dei Campionati Italiani Estivi riservati alla categoria Ragazzi, nel tempio del nuoto mondiale della piscina del Foro Italico.

La Hidro Sport, presente con ben 3 atleti in questa categoria, dopo aver raccolto grandi soddisfazioni con le eccellenti prestazioni di Marco Gallesi ed Emanuele Perlino nella sezione dedicata agli Juniores, ottiene ancora importanti conferme circa la qualità del proprio operato in questa complicata e difficile stagione agonistica.

Ermanno Tedeschi, classe 2005, ha portato a casa il nuovo primato personale nei 50 Stile libero realizzando 24″43 che lo ha collocato in Top20 grazie alla diciottesima piazza finale; lo stesso atleta ha nuotato vicino ai suoi migliori standard stagionali sia i 100 che i 200 stile libero, confermandosi così atleta in grado di competere brillantemente a questi livelli.

I 100 farfalla hanno avuto come protagonista il giallo-blu Antonio Pio Iacovelli, anch’egli del 2005, che si è classificato al ventesimo posto grazie ad una condotta di gara davvero apprezzabile che lo ha portato ad abbattere la barriera dei 58 secondi, seppur di un solo centesimo.

In rappresentanza del settore femminile della Hidro Sport, è scesa in acqua sui 100 dorso Sarà Colalillo, nata nel 2008, che ha gareggiato in categoria insieme alle 2007, senza timori reverenziali ha affrontato la sua prova in maniera determinata toccando la piastra in 1’08″64, sua seconda prestazione di sempre, risultando decima classificata tra le nate 2008.

Si chiude dunque questa stagione ed il bilancio della compagine giallo-blu è stato certamente positivo, al netto delle grandi limitazioni che la pandemia ha imposto in termini di accumulo di esperienza agonistica in competizioni di alto livello. Per tutto il periodo invernale non è stato possibile gareggiare fuori regione, i campionati Italiani giovanili indoor non si sono disputati, le occasioni per cimentarsi in situazioni probanti sono state pressoché azzerate, pertanto è stato motivo di grande orgoglio per società e staff, aver constatato la bontà della propria organizzazione ed il livello tecnico raggiunto dagli atleti giallo-blu, culminato con la presenza di ben 5 atleti a questo epilogo stagionale dei Campionati Italiani Estivi di Roma 2021.