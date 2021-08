Una nostra lettrice residente in provincia, Giulia Sabbadini, 32 anni, ci ha scritto per segnalare un episodio spiacevole che le è successo mercoledì mattina in Città Alta, dove ha trovato la sua Vespa danneggiata e chiede aiuto per individuare il responsabile:

“Mercoledì mattina alle 11:30 ho trovato la mia vesta “distrutta” nel parcheggio delle moto davanti alla Marianna in Città Alta. Diversi testimoni oculari hanno visto un ragazzo parcheggiare un grosso scooter nel primo parcheggio verso le 10:30, perdere l’equilibrio e in seguito cadere provocando un effetto domino coinvolgendo circa 6 moto. Nessuno ha lasciato un biglietto ne tantomeno hanno fotografato la targa di chi ha provocato il sinistro.

Ho già sporto denuncia a ignoti alla polizia di Bergamo con testimonianza di un agente della questura che passava in quel momento e di alcuni camerieri della Marianna ma serve che la persona che ha provocato il danno mi contatti o contatti l’assicurazione tramite il mio numero di targa.

Quando sono arrivata le altre moto erano state rimosse. La mia era l’ultima rimasta, quindi non so se altri hanno contattato la polizia o parlato con il ragazzo in questione, fatto sta che io ora se non trovo chi è stato mi devo pagare la moto che era immacolata.

La trovo una cosa assurda accaduta in pieno giorno davanti agli occhi di tutti e nessuno se ne è interessato ne tantomeno ci sono telecamere ne sono consultabili dalla polizia per verificare il numero di targa del colpevole.

Sembra che qualcuno sia riuscito a parlare con questa persona, forse qualche proprietario delle altre moto che era al bar al momento dell’accaduto, ma io non sono stata contattata da nessuno e nemmeno la mia assicurazione. Quindi vorrei solo che questa persona mi contattasse. Spero solo che si sia “dimenticato” di fotografare le altre moto che aveva danneggiato, però ho i miei dubbi”.