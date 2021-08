La dottoressa Silvia Garazzino, specialista in Malattie Infettive e Dottore di Ricerca in Pediatria, che lavora in varie aree dell’infettivologia pediatrica all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, lancia un appello affinche vengano vaccinati contro il Covid19 al più presto i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. “La Società Italiana di Pediatria esorta tutta … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it